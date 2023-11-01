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​Газові сховища ЄС заповнені на 99%, енергокомпанії ЄС закачують газ в ПСГ України, - Financial Times

Україна стала альтернативою зберіганню газу, попри воєнні ризики.

​Газові сховища ЄС заповнені на 99%, енергокомпанії ЄС закачують газ в ПСГ України, - Financial Times
Фото: moldovagaz

Україна стала альтернативою зберігання газу, незважаючи на ризики через військове вторгнення Росії. У тому числі тому, що запропонувала такі стимули, як дешеві тарифи на зберігання та звільнення від митних зборів протягом трьох років, що дозволяє легко реімпортувати газ до ЄС.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Зазначається, що резервуари здебільшого розташовані глибоко під землею на заході країни, далеко від лінії фронту, і наразі містять понад 2 мільярди кубометрів газу, що належить структурам ЄС. Наразі НАК "Нафтогаз" запропонувала іноземним замовникам понад 10 млрд кубометрів - третину національної потужності України.

Водночас, ЄС та Україна також обговорюють можливість застрахувати сховища від збитків, завданих війною. Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов сказав, що будь-які гарантії сприятимуть подальшому збільшенню використання українських сховищ, але додав, що не очікує, що страхування буде життєздатним в "осяжному для огляду майбутньому".

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"Нафтогаз" заявив, що 128 його об’єктів по всій країні були пошкоджені російськими атаками з січня по жовтень цього року, хоча представники галузі зазначають, що жодне підземне сховище не постраждало.

Нагадаємо, раніше Оператор ГТСУ назвав чотири країни, які могли би зберігати газ в Україні. Це - Греція, Румунія, Азербайджан та Польща.

Як повідомлялося, Україна достроково закачала у сховища плановий обсяг газу на зиму.

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