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Новопризначений посол Чехії розпочав роботу в Україні

Особливу увагу було приділено питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Новопризначений посол Чехії розпочав роботу в Україні
Фото: МЗС

Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Чеської Республіки в Україні Радека Пеха.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

Зазначається, що Перебийніс високо оцінив активізацію політичного та секторального діалогу між Україною та Чехією, а також висловив подяку за незмінну підтримку Чехією суверенітету і територіальної цілісності України.

Заступник міністра подякував чеській стороні за активну участь у просуванні зовнішньополітичних ініціатив України, зокрема імплементації положень Формули миру, підтримки Чорноморської зернової ініціативи, створення правових механізмів притягнення до відповідальності винних за воєнні злочини РФ та подальше посилення санкційного тиску на країну-агресора.

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Особливу увагу було приділено питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, 13 квітня минулого року співробітники посольства Чехії повернулись до Києва

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