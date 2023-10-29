Мені соромно за ООН. Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів, – Чернохова

Чеська міністерка оборони Яна Чернохова заявила, що країна повинна вийти з ООН через резолюцію Генасамблеї, яка закликає до "перемир’я" між Ізраїлем і ХАМАС, але не засуджує напад угруповання. Про це Яна Чернохова написала у мережі X.

"Рівно 3 тижні тому ХАМАС убив понад 1400 ізраїльтян, це більше жертв на їх населення, ніж Аль-Каїда вбила 11 вересня 2001 року у США. І лише 14 країн, у тому числі й наша, чітко й зрозуміло виступили проти цього безпрецедентного теракту, вчиненого терористами ХАМАС", – написала Чорнохова.

"Мені соромно за ООН. На мою думку, Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів і не поважає основоположне право на самооборону. Пропоную вийти з неї", – додала міністерка оборони Чехії.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про “захист цивільного населення та дотримання юридичних і гуманітарних зобов’язань” щодо триваючої кризи в Газі. "За" проголосували 120 країн, "проти" – 14, ще 45 утримались.