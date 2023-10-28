Війна в Газі увійшла в другу стадію наземної операції, − Нетаньягу

Наземна операція, розпочата ізраїльськими військами в секторі Гази, є другим етапом війни проти ісламістського угруповання ХАМАС, яка буде довгою та важкою.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, пише Reuters.

Виступаючи на пресконференції, він сказав, що буде докладено всіх зусиль для порятунку понад 200 заручників, яких утримує ХАМАС.

У Телеграм-каналі Армії оборони Ізраїлю йдеться про те, що з вечора п'ятниці об'єднані бойові сили бронетехніки, саперів і піхоти діють на території північної частини Сектора Гази.

ЦАХАЛ виявив осередки терористів, які намагалися запустити протитанкові ракети та мінометні снаряди, та вразив їх. Ізраїльські бійці також знищили міновану споруду.

Крім того, танки Армії оборони скерували гелікоптери IAF на оперативний пункт зустрічі ХАМАСу. Кілька терористичних осередків намагалися обстріляти солдатів протитанковими ракетами, військові знешкодили їх.

Нагадаємо, Washington Post написав, що Ізраїль розширив зону наземної операції у Газі та завдає масованих ударів з повітря та моря.

Міністерство охорони здоров'я Гази, підконтрольне ХАМАСу, заявило вчора, що унаслідок ударів Ізраїлю загинуло 7326 палестинців. Однак ці цифрі не перевірені, а раніше цього тижня президент США Джо Байден поставив під сумнів вірогідність звітів міністерства, оскільки ним керують терористи.

Ізраїльська армія заявила, що терористи ХАМАСу досі утримують у заручниках у секторі Гази 224 людини.