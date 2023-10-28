Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
ГоловнаСвіт

Ізраїль розширив зону наземної операції у Газі та завдає масованих ударів з повітря та моря

ЦАХАЛ знищив двох командирів ХАМАСу.

Ізраїль розширив зону наземної операції у Газі та завдає масованих ударів з повітря та моря
Дим після обстрілу Палестинської вежі в місті Газа, 7 жовтня 2023 року.
Фото: EPA/UPG

У суботу Армія Ізраїлю заявила, що розширює свою наземну операцію в секторі Газа за допомогою піхоти та бронетехніки за підтримки «масованих» ударів з повітря та моря, у тому числі й бомбардування тунелів ХАМАС у Секторі Гази, — пише The Washington Post.

Ізраїльські військові оприлюднили зображення колон танків, які повільно рухаються відкритими районами Гази, і заявили, що військові літаки розбомбили десятки тунелів і підземних бункерів ХАМАС.

«Сили ЦАХАЛу все ще знаходяться на землі і продовжують війну», — заявив у суботу речник армії, контр-адмірал Деніел Хагарі.

Він додає, що почався наступний етап, який переросте в повний наземний наступ на півночі Гази.

Кілька днів тому Ізраїль вже скупчив сотні тисяч військових на кордоні. До цього часу війська здійснювали короткі нічні наземні вторгнення перед поверненням до Ізраїлю.

Хагарі сказав, що наземні сили підсилюють операцію масованими ударами з повітря та моря. Він додав, що минулої ночі ЦАХАЛ вбив ще двох ключових військових командирів ХАМАС, «Ізраїль зіткнувся з «ослабленим» ворогом», — додав він. 

Новий етап кампанії розпочався ввечері в п’ятницю, коли бомбардування вивело з ладу комунікації в обложеній Газі, відрізавши зв'язок із зовнішнім світом 2,3 мільйона людей.

Нагадаємо, армія Ізраїлю заявила, що внаслідок чергового ракетного удару по Газі було ліквідовано командира повітряних сил ХАМАСу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies