Ізраїль розширив зону наземної операції у Газі та завдає масованих ударів з повітря та моря

Дим після обстрілу Палестинської вежі в місті Газа, 7 жовтня 2023 року.

У суботу Армія Ізраїлю заявила, що розширює свою наземну операцію в секторі Газа за допомогою піхоти та бронетехніки за підтримки «масованих» ударів з повітря та моря, у тому числі й бомбардування тунелів ХАМАС у Секторі Гази, — пише The Washington Post.

Ізраїльські військові оприлюднили зображення колон танків, які повільно рухаються відкритими районами Гази, і заявили, що військові літаки розбомбили десятки тунелів і підземних бункерів ХАМАС.

«Сили ЦАХАЛу все ще знаходяться на землі і продовжують війну», — заявив у суботу речник армії, контр-адмірал Деніел Хагарі.

Він додає, що почався наступний етап, який переросте в повний наземний наступ на півночі Гази.

Кілька днів тому Ізраїль вже скупчив сотні тисяч військових на кордоні. До цього часу війська здійснювали короткі нічні наземні вторгнення перед поверненням до Ізраїлю.

Хагарі сказав, що наземні сили підсилюють операцію масованими ударами з повітря та моря. Він додав, що минулої ночі ЦАХАЛ вбив ще двох ключових військових командирів ХАМАС, «Ізраїль зіткнувся з «ослабленим» ворогом», — додав він.

Новий етап кампанії розпочався ввечері в п’ятницю, коли бомбардування вивело з ладу комунікації в обложеній Газі, відрізавши зв'язок із зовнішнім світом 2,3 мільйона людей.

Нагадаємо, армія Ізраїлю заявила, що внаслідок чергового ракетного удару по Газі було ліквідовано командира повітряних сил ХАМАСу.