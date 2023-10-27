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Партнер Фіцо по коаліції очікує на продовження продажів зброї Україні

Такі продажі є підтримкою словацької промисловості, сказав Пеллегріні.

Партнер Фіцо по коаліції очікує на продовження продажів зброї Україні
Фото: EPA/UPG

Спікер словацького парламенту та лідер другої за величиною правлячої партії Петер Пеллегріні вважає, що припиненя військової допомоги Україні має вплинути лише на постачання армії, а не на комерційні продажі.

Про це повідомляє Reuters.

Лідер лівоцентристської партії "Глас" Пеллегріні сказав, що він виступає за те, щоб замовлення, зроблені на комерційній основі, продовжувалися.

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“Якщо хтось замовляє та оплачує ці системи, то це є підтримкою словацької промисловості”, - сказав Пеллегріні.

Таким чином він прокоментував заяву Фіцо про те, що Словаччина припинить військову підтримку України, залишаючись при цьому спонсором гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, на думку прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, Україна має вести переговори про мир, хай би вони навіть тривали роками. Фіцо назвав бойові дії в Україні конфліктом, який “викликаний нападами українських фашистів на громадянське населення російської національності".

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