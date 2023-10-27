Партнер Фіцо по коаліції очікує на продовження продажів зброї Україні

Такі продажі є підтримкою словацької промисловості, сказав Пеллегріні.

Спікер словацького парламенту та лідер другої за величиною правлячої партії Петер Пеллегріні вважає, що припиненя військової допомоги Україні має вплинути лише на постачання армії, а не на комерційні продажі.

Про це повідомляє Reuters.

Лідер лівоцентристської партії "Глас" Пеллегріні сказав, що він виступає за те, щоб замовлення, зроблені на комерційній основі, продовжувалися.

“Якщо хтось замовляє та оплачує ці системи, то це є підтримкою словацької промисловості”, - сказав Пеллегріні.

Таким чином він прокоментував заяву Фіцо про те, що Словаччина припинить військову підтримку України, залишаючись при цьому спонсором гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, на думку прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, Україна має вести переговори про мир, хай би вони навіть тривали роками. Фіцо назвав бойові дії в Україні конфліктом, який “викликаний нападами українських фашистів на громадянське населення російської національності".