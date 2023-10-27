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У ЄС підтримали використання заморожених російських активів на користь Україні, - Financial Times

Європейська комісія, як очікується, висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

У ЄС підтримали використання заморожених російських активів на користь Україні, - Financial Times
Фото: energynews.com.ua

Лідери Європейсього Союзу схвалили плани використання коштів, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Financial Times та на висновки саміту.

Зазначається, що Європейська комісія, як очікується, висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Західні санкції знерухомили 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку, відколи РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Левова частка цих коштів – 180 млрд євро, за даними бельгійського уряду, – зберігається в Euroclear, найбільшому в світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

У четвер Euroclear заявив, що заробив близько 3 млрд євро на заморожених російських активах лише за перші дев'ять місяців цього року порівняно з 347 млн євро за аналогічний період 2022 року, і це зростання зумовлене зростанням процентних ставок.

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Посадовці ЄС шукають шляхи спрямування цих надходжень в Україну, але Європейський центральний банк попередив про потенційні ризики для євро, пов'язані з доступом до цих надходжень, застерігаючи, що це може спонукати інші центральні банки відмовитися від своїх активів, деномінованих у євро, і послабити валюту.

Однак, лідери, які зібралися на саміті в п'ятницю, схвалили цей крок, закликавши Єврокомісію "прискорити роботу з метою подання пропозицій". 

Естонія, одна з країн що активно просуває цей захід, заявила, що для Росії важливо заплатити за шкоду, яку вона завдає Україні.

"Відновлення збитків, завданих Росією, має бути оплачено Росією... тому ми повинні мислити нестандартно", - наголосила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Нагадаємо, в січні повідомлялося, щористи ЄС знайшли підстави, як використати арештовані активи Центробанку Росії на відбудову України.

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