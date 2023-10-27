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"Формулу миру" на Мальті готові обговорити представники понад 60 країн, - Єрмак

Це - країни Заходу та Глобального Півдня.

"Формулу миру" на Мальті готові обговорити представники понад 60 країн, - Єрмак
Мальта (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Третя зустріч щодо реалізації української Формули миру президента Володимира Зеленського на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбудеться на Мальті, має стати майданчиком для напрацювання конкретних рішень для підготовки Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.

Про це написав у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що наразі свою участь у зустрічі вже підтвердили понад 60 представників країн світу. Це - країни Заходу, Глобального Півдня.

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"На зустрічі розглядатимуться пункти Формули миру щодо продовольчої, енергетичної та ядерної безпеки, гуманітарних питань включно з поверненням українських військових та викрадених росією дітей, а також відновлення територіальної цілісності України", - додав голова ОП.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Китай планує пропустити переговори на Мальті.

Раніше Зеленський висловив надію, що на саміті схвалять принципи, засновані на його власній формулі врегулювання з 10 пунктів. Вперше він представив план на саміті G20 на Балі, Індонезія, в листопаді минулого року.

Попередні консультації щодо мирного врегулювання в Україні відбулися на початку серпня в місті Джидда в Саудівській Аравії. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "історичною перемогою" участь спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея в зустрічі радників лідерів держав і представників МЗС у Джидді.

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