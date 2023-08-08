Наступне завдання - імплементація кожного з пунктів Формули миру президента Зеленського, - Зарівна

Завданням наступного саміту щодо формули миру президента Володимира Зеленського стане практична імплементація кожного з пунктів формули, яка була узгоджена під час зустрічі у Саудівський Аравії. Про це розповіла радниця голови Офісу президента Дар‘я Зарівна.

«В цілому була узгоджена філософія, на якій базується Формула миру президента Зеленського. Всі країни, а їх було більше 40, виразили свою прихильність принципам Статуту ООН та міжнародного права. І та формула, яку ми презентували, в принципі, побудована на принципах Статуту ООН і міжнародного права. Тепер нам треба пропрацювати практичну реалізацію кожного з пунктів формули, тобто зрозуміти, як має виглядати успішна реалізація кожного з пунктів», - заявила Зарівна.

Вона нагадала, що архітектура переговорного процесу передбачає рівень взаємодії з послами, далі - з радниками з нацбезпеки і політичними радниками глав держав, щоб зрештою вийти на підсумковий саміт на рівні глав держав.

«Наразі ми розпочинаємо роботу з послами щодо того, як виглядатимуть практичні кроки імплементації кожного з пунктів формули миру. Спочатку це буде робота в робочих групах по кожному пункту на рівні послів, після чого потрібна ще одна зустріч з радниками з нацбезпеки. В Джидді ми домоглися про те, щоб провести ще одну таку зустріч», - резюмувала Зарівна.