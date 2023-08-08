Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
З російського полону визволили ще 22 українських військових
З російського полону визволили ще 22 українських військових
Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
ГоловнаПолітика

Наступне завдання - імплементація кожного з пунктів Формули миру президента Зеленського, - Зарівна

Питання вже пропрацьовуються в робочих групах.

Наступне завдання - імплементація кожного з пунктів Формули миру президента Зеленського, - Зарівна
Фото: t.me/dashazarivna

Завданням наступного саміту щодо формули миру президента Володимира Зеленського стане практична імплементація кожного з пунктів формули, яка була узгоджена під час зустрічі у Саудівський Аравії. Про це розповіла радниця голови Офісу президента Дар‘я Зарівна.

«В цілому була узгоджена філософія, на якій базується Формула миру президента Зеленського. Всі країни, а їх було більше 40, виразили свою прихильність принципам Статуту ООН та міжнародного права. І та формула, яку ми презентували, в принципі, побудована на принципах Статуту ООН і міжнародного права. Тепер нам треба пропрацювати практичну реалізацію кожного з пунктів формули, тобто зрозуміти, як має виглядати успішна реалізація кожного з пунктів», - заявила Зарівна. 

Вона нагадала, що архітектура переговорного процесу передбачає рівень взаємодії з послами, далі - з радниками з нацбезпеки і політичними радниками глав держав, щоб зрештою вийти на підсумковий саміт на рівні глав держав. 

«Наразі ми розпочинаємо роботу з послами щодо того, як виглядатимуть практичні кроки імплементації кожного з пунктів формули миру. Спочатку це буде  робота в робочих групах по кожному пункту на рівні послів, після чого потрібна ще одна зустріч з радниками з нацбезпеки. В Джидді ми домоглися про те, щоб провести ще одну таку зустріч», - резюмувала Зарівна. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies