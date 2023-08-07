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Працюємо над тим, щоб різні країни підтримали покарання за воєнні злочини проти України, - Єрмак

Українські дипломати намагаються більше говорити з представниками Глобального Півдня.

Працюємо над тим, щоб різні країни підтримали покарання за воєнні злочини проти України, - Єрмак
Фото: Сайт президента

Багато країн підтримали пункт формули миру президента Володимира Зеленського про покарання за воєнні злочини.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у коментарі LB.ua, коментуючи підсумки саміту у Джидді.

"Ми працюємо над тим, щоб країни-учасниці, які брали участь у саміті, підтримали пункт 8 формули миру (про покарання винних - ред.). Цей пункт є принциповий, в цьому є наша позиція. Багато країн його підтримали. З багатьма ми проводимо консультації. Також є держави, з якими ми ведемо перемовини щодо спеціального трибуналу", - сказав Єрмак. 

Він зазначив, що з приводу пункту 8 формули миру більше українські дипломати намагаються говорити з представниками Глобального Півдня. Їм треба пояснювати, в чому важливість цього пункту для України і як буде відбуватися покарання за злочини.

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Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що на консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, проте всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН.

Як повідомив Єрмак зараз не розглядається інших мирних планів, окрім Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський

Форум у Джидді відбувся без участі Росії, хоча Кремль заявив, що буде стежити за заходом. Дводенна зустріч є частиною дипломатичного прагнення України заручитися підтримкою інших держав, окрім основних західних партнерів. Йдеться, зокрема, про країни Глобального Півдня, які поки не хочуть обирати сторону в російсько-українській війні.

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