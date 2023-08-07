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“Українська команда” передала велику партію безпілотників на передову

«Українська команда» закупила вже близько 150 FPV-дронів.

Волонтерський штаб «Українська команда» передав розвідникам чергову партію дронів-камікадзе, на які раніше оголошував збір коштів. Загалом в межах цього збору придбано вже близько 150 дронів-камікадзе для захисників. Про це повідомляється на сторінці штабу у Facebook. 

«В межах великого збору на дрони-камікадзе «Українська команда» закупила вже близько 150 FPV-дронів для наших захисників, на які донатили тисячі українців. Раніше ми вже передавали дрони-камікадзе багатьом підрозділам. Зараз ми передали чергову партію одному з підрозділів розвідки на передову, щоб вони могли нищити ворога ще ефективніше», - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала дрони 72-й бригаді імені Чорних Запорожців, 204-му батальйону територіальної оборони міста Києва, підрозділу «Скала» та іншим. 

Також повідомлялося, що «Українська команда» відправила у регіони понад 40 тисяч тонн продуктів харчування для медичних закладів та малозабезпечених. А напередодні навчального року забезпечила спеціалізовані навчальні заклади для дітей з інвалідністю комп’ютерною технікою.

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