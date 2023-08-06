NGL: депутат міськради Львівської області, син нардепки Дмитро Копанчук із січня не повертався в Україну

Депутат міської ради в Рудках Львівської області, син народної депутатки Олени Копанчук, Дмитро Копанчук (обидвоє – "Слуга народу"), виїхав із України в січні та досі не повернувся. Про це йдеться у розслідуванні Олександри Губицької з NGL.media.

Попри чинну заборону виїзду за кордон для чоловіків призовного віку, Дмитро (2000 року народження) в перший рік повномасштабної війни тричі виїжджав за кордон. Принаймні двічі – як водій-волонтер через систему "Шлях".

Фото: NGL Дмитро Копанчук

"Укртрансбезпека" повідомила журналістам, що до системи його вносила Хмельницька обласна військова адміністрація.

Цього року Копанчук для виїзду вже не використовував "Шлях". 1 січня він перетнув кордон із Польщею на Toyota Land Cruiser Prado 150 під приводом супроводу батька із інвалідністю. Авто зареєстровано на компанію "Гідросвіт", співвласником якої є депутат.

"Офіційною підставою для виїзду став супровід його батька, 46-річного Володимира Копанчука з другою групою інвалідності, доцента кафедри кримінального права Хмельницького університету управління та права", – повідомили в розслідуванні.

7 лютого Володимир Копанчук тим же автомобілем повернувся до України. Він зробив це разом із колишнім депутатом Хмельницької обласної ради, колишнім бізнес-партнером Олени Копанчук – Володимиром Федорчуком. Федорчук особисто підтвердив NGL.media, що повернувся в Україну разом з Копанчуком-старшим.

"Проте сам Дмитро Копанчук так і не повернувся. Це прямо суперечить законодавчій вимозі повернутися в країну не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю", – йдеться у матеріалі.

Олена Копанчук відмовилася говорити із журналістами, Володимир Копанчук – теж. Міська рада Рудків, де Дмитро не зʼявляється вже більше семи місяців, повідомила, що її депутат за кордоном.

"З його слів знаю, що він на навчанні. Але що – я бачив якісь документи? На навчанні, то й на навчанні", – сказав голова громади Іван Лозинський.

Секретар міськради Світлана Винницька уточнила, що востаннє депутата бачили в стінах міськради 15 грудня минулого року. Після того він не з’являвся.

"Останнім часом я не маю з ним зв’язку. Як він виїхав, чому – не входить в мої посадові обов’язки. Той номер, який в мене є – то він на нього мені не відповідає. І я з ним зв’язатись не можу. За невідвідуваність у нас нема можливості якось його покарати. То партія може його відкликати", – сказала вона.

Копанчук був лише на 10 із 24 засідань міської ради. Рада могла б достроково припинити повноваження депутата за його особистою заявою, але він її не надсилав. Пропуск депутатом протягом року більше половини засідань місцевої ради без поважних причин є підставою для ініціювання його відкликання та позбавлення мандату. Рада також може звернутись до місцевої організації політичної партії, від якої він був обраний з такою пропозицією. Ініціювати цей процес може й місцевий осередок партії, від якої Копанчука обрали депутатом, тобто "Слуга народу", а також місцеві виборці за процедурою відкликання за народною ініціативою. У розслідуванні зазначили, що в обласному осередку партії СН протягом чотирьох днів не знайшли можливості відповісти на запитання NGL.media щодо свого представника у Рудківській міськраді.

Рух ЧЕСНО писав, що Дмитро Копанчук став депутатом Рудьківської міської ради, хоча у окрузі набрав 0 голосів. Це означає, що Дмитро Копанчук навіть не скористався можливістю проголосувати за себе. Він потрапив у раду завдяки високому місцю у єдиному списку партії – був під другим номером.

На момент балотування вказував наявність вищої освіти, хоча наявність закінченої вищої освіти в 20 років ставилась рухом ЧЕСНО під сумнів.

За даними YouControl, на Дмитра Володимировича Копанчука зареєстровано або він є повʼязаний із сімома компаніями, всі – з Хмельницької області. Це ТОВ "Ера Глемпінг", що організовує відпочинок і розваги, ТОВ "Подільські карʼєри" (добування каменю, вапняку, крейди, гіпсу, сланцю), ТОВ "Ек Рашківка-Псел" (виробництво електроенергії), ТОВ "Ігуас" (виробництво напоїв), ТОВ "Обзор" (пісок і гравій), ТОВ "Зелений еко-світ" та ТОВ "Гідросвіт" (оренда і експлуатація нерухомості).