Зеленський зустрівся із американським ексгубернатором, кандидатом у президенти США Крістофером Крісті

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членом Республіканської партії США, ексгубернатором штату Крістофером Крісті, який наразі балотується у президенти США.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський Крісті за те, що він розпочав свій візит в Україну з поїздки до Бучі, а також за американську підтримку Україні.

"Я також хотів би щиро подякувати вам і вашим колегам, зокрема Конгресу. Ми вдячні за двопартійну підтримку, яка для нас є надзвичайно вагомою. Ми дуже вдячні Президенту Байдену та його адміністрації. Украй важливо, що вся ваша країна, усі американці – на боці правди та демократії, і вони переконані в перемозі України", – сказав Зеленський.

Він відзначив важливість подальшого посилення допомоги з боку партнерів для захисту від російського ракетного терору та успішного звільнення тимчасово окупованих українських територій.

За словами Президента, США є лідером із надання підтримки Україні - оборонної та фінансової.

Крістофер Крісті розповів, що хотів побачити, що відбувається в Україні, а також поділитися отриманою інформацією з американським суспільством, яке, за словами ексгубернатора, надзвичайно підтримує Україну.

Нагадаємо, навесні в Україну прибула делегація американських конгресменів. Зеленський обговорив з ними ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони.

Також Україну відвідував сенатор Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грем.