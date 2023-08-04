«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру

Те, що Китай делегує свого спецпредставника зі справ Євразії Лі Хуея в саудівську Джидду для участі у форумі щодо формули миру - це прорив. Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Це історична перемога. Революції не буде по змісту (китайський представник висловить свою позицію)», - сказав міністр. На думку Кулеби, Росія не очікувала участі Китаю в цій зустрічі.

Водночас міністр зазначив, що цього вдалося домогтися завдяки підтримці керівництва Саудівської Аравії, наслідного принца Салмана, з яким має гарні відносини Президент Зеленський.

«Спілкування президента з наслідним принцом дало свої плоди. Ми вирішили питання з саудитами, а вони вже допомогли з участю китайців: у них гарні відносини з КНР», - додав глава українського МЗС.

Нагадаємо, нині Китай підтвердив, що відправить делегацію на саміт щодо України в Джидді. Напередодні Дмитро Кулеба заявив, що наша держава хоче, щоб Китай взяв участь у саміті формули миру. Тайвань, за словами міністра, не є предметом переговорів з Пекіном, а є домовленість, що "Україна поважає територіальну цілісність Китаю і навпаки".