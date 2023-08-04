Дубінський повидаляв репости з проросійських каналів "Легітимний" і "Резидент" після публікації Руху ЧЕСНО

Народний депутат Олександр Дубінський (позафракційний) 2 серпня видалив зі свого каналу в Telegram посилання на проросійські канали "Легітимний" та "Резидент". Він зробив це через декілька годин після публікації Руху ЧЕСНО, в якій йшлося про політиків, що репосять російську пропаганду.

За даними моніторингу ЧЕСНО, 2 серпня близько 16 години Дубінський видалив 10 дописів зі згадкою “Резиденту”, три пости з посиланням на “Легитимного” та ще пʼять з тегами обох каналів. СБУ офіційно повідомляла про те, що ці канали куруються з Росії, ще 1 лютого 2021 року.

"Серед видалених дописів також фігурують репости каналу ще одного нардепа – Максима Бужанського («Слуга народу»). Нагадаємо, що за результатами моніторингу Руху ЧЕСНО, лише «Резидент» згадував Дубінського понад 180 разів, а Бужанського – понад 220, – зазначили в ЧЕСНО.

Рух опублікував скріншоти повідомлень, які видалив Дубінський.

Фото: Рух ЧЕСНО Видалені репости

Фото: Рух ЧЕСНО Видалені репости

Фото: Рух ЧЕСНО Видалені репости

Докладно про найбільші телеграм-канали і те, як вони повʼязані з нардепами та хто є містком для проросійського контенту, читайте в матеріалі на LB.ua.

Народний депутат Олександр Дубінський, який до парламентських виборів 2019 року працював на медіахолдинг Ігоря Коломойського, неодноразово був спійманим на поширенні сумнівних даних. За даними "Детектор Медіа", Дубінський неодноразово поширював недостовірну та маніпулятивну інформацію.