ВР ухвалить всі законодавчі акти, необхідні для подальших переговорів з інституціями ЄС, – Стефанчук

Верховна Рада планує до 1 вересня ухвалити всі необхідні законодавчі акти, які б дали можливість продовжити подальші переговори з європейськими інституціями для того, щоб в жовтні в оцінці ЄС Україна отримала галочку "виконано" навпроти всіх тих задач, які стоять перед нашою країною.

Про це заявив на нараді послів голова ВР Руслан Стефанчук.

"Ми ухвалили в другому читанні та в цілому зміни до закону про відбір судів, ми зробили перший крок до повернення декларування в Україні", – зазначив він.

Стефанчук додав, що далі перед ВР стоять ще деякі завдання – ухвалення в другому читанні закону про повернення декларування в Україні, прийняття закону про декларування політичних партій, прийняття деяких законодавчих змін до закону про національні меншини. Також необхідно вирішити питання, пов'язані з повною відповідністю вимог FATF.

Нагадаємо, вчора на зустрічі з послами президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна має відкрити переговори про членство в ЄС і наша країна буде до цього готова.