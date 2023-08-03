Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
У Києві уламки безпілотників впали у декількох районах. В Одеській області теж лунали вибухи
У Києві уламки безпілотників впали у декількох районах. В Одеській області теж лунали вибухи
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
ГоловнаПолітика

ВР ухвалить всі законодавчі акти, необхідні для подальших переговорів з інституціями ЄС, – Стефанчук

Україна має отримати галочку "виконано".

ВР ухвалить всі законодавчі акти, необхідні для подальших переговорів з інституціями ЄС, – Стефанчук
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада планує до 1 вересня ухвалити всі необхідні законодавчі акти, які б дали можливість продовжити подальші переговори з європейськими інституціями для того, щоб в жовтні в оцінці ЄС Україна отримала галочку "виконано" навпроти всіх тих задач, які стоять перед нашою країною.

Про це заявив на нараді послів голова ВР Руслан Стефанчук.

"Ми ухвалили в другому читанні та в цілому зміни до закону про відбір судів, ми зробили перший крок до повернення декларування в Україні", – зазначив він.

Стефанчук додав, що далі перед ВР стоять ще деякі завдання – ухвалення в другому читанні закону про повернення декларування в Україні, прийняття закону про декларування політичних партій, прийняття деяких законодавчих змін до закону про національні меншини. Також необхідно вирішити питання, пов'язані з повною відповідністю вимог FATF.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, вчора на зустрічі з послами президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна має відкрити переговори про членство в ЄС і наша країна буде до цього готова.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies