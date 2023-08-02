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Офіс президента розширяє кількість учасників обговорення Формули миру у Саудівській Аравії, - Єрмак

До обговорення миру в Україні доєднаються країни Заходу, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Офіс президента розширяє кількість учасників обговорення Формули миру у Саудівській Аравії, - Єрмак
Фото: Сайт президента

Офіс президента після зустрічі в Копенгагені, яка відбулася в червні, збільшує кількість учасників обговорення Формули миру Президента Володимира Зеленського в Саудівській Аравії - серед них будуть країни Заходу, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак. 

За його словами, стратегія України щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського має три рівні. Перший – це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули миру. Другий – українська ініціатива із зустрічами радників з національної безпеки та політичними радниками з метою пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації українського мирного плану. Третій - установчий Глобальний саміт миру з лідерами держав, на якому відбудеться імплементація Формули.

Наразі Офіс президента продовжує готувати другу зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Саудівській Аравії. 

“Нагадаю, що Формула миру Володимира Зеленського складається з 10 пунктів. Кожен з них обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з партнерами на таких зустрічах. Наша мета у Саудівській Аравії - виробити єдине бачення Формули, опрацювати можливості проведення майбутнього Глобального саміту миру. Нам потрібне відновлення світового порядку, міжнародного права та встановлення справедливого миру на основі Статуту ООН і на умовах України”, - резюмував Єрмак.

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