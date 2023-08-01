Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
ГоловнаПолітика

Київ співпрацюватиме з Червоним Хрестом України у питаннях реабілітації захисників, - Кличко

Зокрема, йдеться про придбання сучасного реабілітаційного обладнання для великого реабілітаційного центру, який створює місто.

Київ співпрацюватиме з Червоним Хрестом України у питаннях реабілітації захисників, - Кличко

Міська влада Києва та Товариство Червоного Хреста України підписали Меморандум про співпрацю з питань допомоги військовим і цивільним, які постраждали від війни. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні підписали Меморандум про співпрацю між столицею і Товариством Червоного Хреста України. Він насамперед передбачає співробітництво в реабілітації військових та цивільних, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, з якою вдерлася росія», - повідомив Кличко.

За його словами, зокрема, йдеться про придбання сучасного реабілітаційного обладнання для великого реабілітаційного центру, який створює місто. В частині його приміщень триває ремонт, а в частині вже лікуються та проходять реабілітацію наші захисники, зазначив Кличко. 

В Меморандумі закріплені й інші напрямки співпраці.

«Також заплановані навчання фахівців, які надаватимуть психологічну та реабілітаційну допомогу для військових та спеціалістів, які працюватимуть із постраждалими цивільними. Меморандумом передбачені й заходи, які сприятимуть соціалізації ветеранів», - наголосив мер Києва.

На першому етапі реалізації Меморандуму співпраця здійснюватиметься із залученням міжнародних донорів, підкреслив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка до 5 млрд грн збільшено видатки міського бюджету на допомогу ЗСУ. Також мер Києва виступив з ініціативою законодавчо дозволити громадам допомагати не лише тим військовим підрозділам, які зареєстровані на їх території, але й усім іншим.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies