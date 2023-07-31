Голова МЗС Хорватії відвідав Гостомель

Уряд Хорватії закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень в Україні.

У понеділок 30 липня прибув до України з візитом голова МЗС Хорватії Гордон Грлич Радман.

Про це він повідомив у Twitter.

"Розпочав свій візит до України в Гостомелі. У партнерстві з ЮНІСЕФ-Хорватія хорватський уряд закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень по всій країні, включно з дитячим садком "Веселка", – йдеться у повідомленні.

Гордон Грлич Радман зазначив, що надзвичайно важливо забезпечити безперебійність роботи ключових закладів для дітей, тому разом із благодійною організацією Caritas хорватський уряд передав обладнання для дитячого садка.

Started my visit to #Ukraine in #Hostomel. In partnership with @UNICEFHrvatska, @VladaRH procured 50 generators for schools and hospitals across the country, including the #Veselka kindergarten. pic.twitter.com/DZHfobBvLO — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) July 31, 2023

Нагадаємо, 28 червня парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Президент України Володимир Зеленський подякував Хорватії за історичне голосування.