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Голова МЗС Хорватії відвідав Гостомель

Уряд Хорватії закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень в Україні.

Голова МЗС Хорватії відвідав Гостомель
Фото: Гордон Грлич Радман у Twitter

У понеділок 30 липня прибув до України з візитом голова МЗС Хорватії Гордон Грлич Радман.

Про це він повідомив у Twitter.

"Розпочав свій візит до України в Гостомелі. У партнерстві з ЮНІСЕФ-Хорватія хорватський уряд закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень по всій країні, включно з дитячим садком "Веселка", – йдеться у повідомленні.

Гордон Грлич Радман зазначив, що надзвичайно важливо забезпечити безперебійність роботи ключових закладів для дітей, тому разом із благодійною організацією Caritas хорватський уряд передав обладнання для дитячого садка.

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Нагадаємо, 28 червня парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Президент України Володимир Зеленський подякував Хорватії за історичне голосування.

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