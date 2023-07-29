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Єрмак обговорив формулу миру із послами та представниками дипмісій, акредитованими в Україні

Зустріч провели у приміщенні Верховної Ради в День Української Державності.

Єрмак обговорив формулу миру із послами та представниками дипмісій, акредитованими в Україні
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із послами та представниками дипломатичних місій, акредитованих у нашій державі.

Про це йдеться на сайті Президента.

Захід відбувся у День Української Державності в приміщенні Верховної Ради. Сторони обговорили реалізацію формули миру, зокрема, пункт щодо поваги до Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

У зустрічі взяли участь представники посольств країн "Групи семи", посли, а також представники дипломатичних місій Євросоюзу, Чехії, Польщі, Південно-Африканської Республіки, Естонії, Туреччини, Литви, Єгипту, Бразилії, Республіки Корея, Індії, Румунії, Фінляндії, Норвегії, Данії, Іспанії, Латвії, Нідерландів, Північної Македонії, Словаччини, Швеції, Об’єднаних Арабських Еміратів, Апостольської нунціатури, а також екзарх Вселенського Патріархату та координатор системи ООН в Україні. Крім того, в онлайн-режимі до зустрічі приєдналися представники дипустанов Німеччини, Чилі, Австралії, Кувейту, Аргентини, Островів Кука, Бахрейну та Саудівської Аравії.

За словами Єрмака, пропозиції від дипломатів допоможуть у реалізації формули миру і підкреслив, що в процесі імплементації формули створили структуру її узгодження та реалізації з трьох рівнів. Перший – це посли країн, другий – радники з питань національної безпеки, третій і найвищий – лідери держав. 

"Ми вважаємо, що саме український мирний план має бути взятий за основу. Логіка дуже проста: війна, на жаль, відбувається на нашій території. Для нас, для українців, і, я впевнений, для всіх, хто сьогодні тут, усіх наших колег, партнерів і друзів найголовніше – закінчити цю війну. І закінчити її так, щоб Україна могла повернути всі свої території, відновити свою територіальну цілісність, свій суверенітет", - сказав Єрмак.

Україна вважає повне відновлення суверенітету й повернення до кордонів 1991 року однією з принципових умов завершення війни. 

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Нагадаємо, напередодні Президент Володимир Зеленський повідомив, що міжнародники "готують вагомі рішення для України, для наших воїнів".

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни-члени ООН підтримати українську Формулу миру та працювати над її втіленням.

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