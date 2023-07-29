"Ведення розвідки, засідки та диверсії на важливих військових об'єктах противника, опір загарбникам на захопленій території, інформаційна протидія та широкий спектр інших складних і прихованих завдань – усе це ваша щоденна бойова робота", - наголосив глава держави.

Президент Володимир Зеленський привітав бійців Сил спеціальних операцій України із професійним святом.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський підкреслив, що "завдяки потужній мотивації, патріотизму, високому рівню майстерності та найкращим якостям, притаманним українським воїнам, ви гідно відзначились під час проведення спеціальних операцій у ворожому тилу та на передньому краї боротьби з противником".

"Ведення розвідки, засідки та диверсії на важливих військових об'єктах противника, опір загарбникам на захопленій території, інформаційна протидія та широкий спектр інших складних і прихованих завдань – усе це ваша щоденна бойова робота", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що саме високий рівень підготовки, загартованість, а також "незламність духу, сміливість та рішучість військовослужбовців Сил спеціальних операцій забезпечують успішне виконання ними складних та ризикованих завдань, дозволяють їм успішно протистояти російській агресії".

Президент подякував за звитягу, мужність і самопожертву та згадав про полеглих бійців ССО у боротьбі з російськими окупантами.

"Впевнений, що військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України й надалі надійно стоятимуть на захисті рідної землі. Бажаю вам незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російським агресором", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні з нагоди Дня Державності Президент привітав і відзначив нагородами українських захисників і захисниць, які отримали "Золоті Зірки" Героїв України, "Хрести бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, ордени "За мужність". Дісталися почесні відзнаки бойовим бригадам і прикордонним загонам.

Того ж дня українських військових медиків уперше нагородили медалями "Хрест Медичних сил".