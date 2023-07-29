Загарбники формують списки жителів Горлівки, які ще не взяли російські паспорти

Окупанти розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності відповідні розпорядження.

В окупованій Горлівці на Донеччині росіяни взялися формувати списки жителів, які ще не взяли паспорти РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Щоб посилити моральний тиск на жителів загарбники розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності розпорядження щодо надання до так званого “Міністерства державної безпеки ДНР” списків працівників без російського паспорта.

Кінцевий терміном виконання розпорядження 1 січня 2024 року.

Також окупаційна адміністрація населеного пункту Благовіщенка Запорізької області проводить заходи щодо заохочення місцевих мешканців до отримання російського громадянства - пенсіонерам пропонують 50 тисяч рублів.

Нагадаємо, жителі окупованих територій Запорізької області не можуть отримати ліки без російського паспорта. Також загарбники за гроші пропонують підліткам отримати цей документ.