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За день РФ обстріляла 6 громад Сумщини

Внаслідок обстрілів минулося без постраждалих.

За день РФ обстріляла 6 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 28 липня, Росія обстріляла 10 населених пунктів у Білопільській, Краснопільській, Миропільській, Глухівській,  Дружбівській та Середино-Будській громадах Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 85 вибухів.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з двох вертольотів ракетами, також завдали ударів з мінометів. 

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Крім того, Глухівську громаду обстріляли з артилерії. 

Дружбівську та Миропільську громади обстріляли з гранатометів, а Краснопільську та Середино-Будську громади - з мінометів. 

Нагадаємо, через російські обстріли Херсонщини постраждали двоє жителів. У селі Новоберислав окупанти вдарили по житловому будинку. Отримав пораненні 41-річний чоловік. Селище Козацьке тричі обстріляла ворожа авіація. Пошкоджено будівлі підприємства та щонайменше чотири житлові будинки. В одній з осель на момент обстрілу перебував 57-річний чоловік, який отримав поранення. Обох потерпілих відправили у лікарню.

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