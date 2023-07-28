За день РФ обстріляла 6 громад Сумщини

Сьогодні, 28 липня, Росія обстріляла 10 населених пунктів у Білопільській, Краснопільській, Миропільській, Глухівській, Дружбівській та Середино-Будській громадах Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 85 вибухів.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з двох вертольотів ракетами, також завдали ударів з мінометів.

Крім того, Глухівську громаду обстріляли з артилерії.

Дружбівську та Миропільську громади обстріляли з гранатометів, а Краснопільську та Середино-Будську громади - з мінометів.

Нагадаємо, через російські обстріли Херсонщини постраждали двоє жителів. У селі Новоберислав окупанти вдарили по житловому будинку. Отримав пораненні 41-річний чоловік. Селище Козацьке тричі обстріляла ворожа авіація. Пошкоджено будівлі підприємства та щонайменше чотири житлові будинки. В одній з осель на момент обстрілу перебував 57-річний чоловік, який отримав поранення. Обох потерпілих відправили у лікарню.