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Росіяни викрали ще одного працівника Запорізької АЕС

Близькі Сергія Потинга підтверджують, що він наразі живий.

Росіяни викрали ще одного працівника Запорізької АЕС
Фото: Енергоатом

23 червня 2023 року росіяни викрали інженера з охорони праці Запорізької АЕС Сергія Потинга. Він залишався в тимчасово окупованому Енергодарі та працював на станції. Пізніше його бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

“Сергій, перебуваючи у справжньому полоні рашистів, регулярно піддається катуванням та фізичному насильству. А після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер. При цьому вони досі не висунули чоловікові жодних обвинувачень, проте продовжують знущання та репресії”, - наголосили в Енргоатомі.

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Близькі Сергія Потинга, які живуть у Енергодарі, підтверджують, що він наразі живий.  

Енергоатом звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи.

Енергоатом отримав інформацію про те, що окупанти готуються "евакуювати" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції, Енергодара, близько 3100 людей. 

Раніше повідомлялось, що окупанти готуються "евакуювати" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції, Енергодара, близько 3100 людей. Насамперед йшлось про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС” або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин

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