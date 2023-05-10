Окупанти планують “евакуювати” із ЗАЕС понад три тисячі працівників, – “Енергоатом”

Насамперед йдеться про працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин.

Енергоатом отримав інформацію про те, що окупанти готуються "евакуювати" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції, Енергодара, близько 3100 людей.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК.

“Насамперед йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівникам ЗАЕС виїзд з міста окупанти заборонили майже від початку окупації. Також, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, з Енергодара до Ростовської області РФ вже вивезли частину сімей запорізьких атомників.

Таким чином, як повідомляється, російські окупанти доводять свою неспроможність забезпечити експлуатацію Запорізької атомної електростанції, оскільки нині там катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу.

“Навіть тих українських працівників, які, підписавши ганебні контракти, погодились співпрацювати з рашистами, найближчим часом збираються «евакуювати». І це загострить вже й наразі вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані”, – йдеться в повідомленні.

Водночас Енергоатом зі свого боку вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації. Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій.

Також зазначається, що якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання загарбників з Енергодару та передача контролю над станцією її законному українському оператору, Енергоатому, – це єдиний шлях припинення російського безладу на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки.

У компанії зауважують, що вже до цього готові.

Нагадаємо, декілька дні тому Енергоатом спростував заяви росіян про зупинку роботи ЗАЕС. Змін у роботі станції немає.

Раніше представники МАГАТЕ повідомили, що російські окупаційні війська розмістили у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 Запорізької АЕС військову техніку, зброю та вибухівку.