Окупанти навмисно псують українські паспорти на блокпостах

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники навмисно псують українські паспорти на блокпостах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією підпілля, окупаційна “адміністрація” видала неофіційне розпорядження на тимчасово захоплених територіях Херсонщини, згідно з яким російські військові мають робити “умисні механічні пошкодження українських паспортів”.

За даними ЦНС, наразі Москва тисне на гауляйтерів та колаборантів на тимчасово окупованих територіях, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації.

Спостерігається зміна підходу до примусової паспортизації на більш агресивну модель. Загарбники надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб, від виїзду за межі міст до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили, заявили в ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни продовжують тиснути на українців, котрі відмовляються отримувати паспорт РФ. Зокрема, окупанти погрожують депортувати їх. Росіяни також погрожують місцевому населенню не пропускати їх через блокпости з українським паспортом.