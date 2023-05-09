У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Росія вдарила по Одеській області з авіації
Росія вдарила по Одеській області з авіації
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти навмисно псують українські паспорти на блокпостах

Росіяни намагаються пришвидшити темпи примусової паспортизації.

Окупанти навмисно псують українські паспорти на блокпостах
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники навмисно псують українські паспорти на блокпостах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією підпілля, окупаційна “адміністрація” видала неофіційне розпорядження на тимчасово захоплених територіях Херсонщини, згідно з яким російські військові мають робити “умисні механічні пошкодження українських паспортів”.

За даними ЦНС, наразі Москва тисне на гауляйтерів та колаборантів на тимчасово окупованих територіях, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації.

Підписуйтесь на наш Google News

Спостерігається зміна підходу до примусової паспортизації на більш агресивну модель. Загарбники надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб, від виїзду за межі міст до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили, заявили в ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни продовжують тиснути на українців, котрі відмовляються отримувати паспорт РФ. Зокрема, окупанти погрожують депортувати їх. Росіяни також погрожують місцевому населенню не пропускати їх через блокпости з українським паспортом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies