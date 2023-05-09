Перебуваючи в РФ, Монтян дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника і колишнього однопартійця. Раніше він балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили.

Служба безпеки України заявила про викриття у Києві соратника колаборантки Тетяни Монтян, який адміністрував її прокремлівський Телеграм-канал.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“У результаті комплексних заходів у Києві викрито адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію рф. Перебуваючи на території країни-агресора, вона дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника і колишнього однопартійця”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ним виявився 46-річний мешканець столиці, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили. Після початку повномасштабного вторгнення він активно допомагав колаборантці "розкручувати" її проросійський Телеграм-канал, який нараховує майже пів мільйона підписників.

Встановлено, що зловмисник "модерував" дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів. Також він "фільтрував" дописи, які не відповідають "критеріям" кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності Монтян.

Крім того, фігурант активно поширював деструктивний контент і на власних сторінках популярних соцмереж. У своїх "публікаціях" він заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об’єктах України і поширював фейки про ситуацію на фронті.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

Під час обшуків за адресою його проживання виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф в Україні, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, в кінці березня прокуратура скерувала обвинувальний акт стосовно адвокатки Монтян до суду. Зокрема, її судитимуть за публічні заклики до захоплення держвлади.