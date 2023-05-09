У Краматорську вночі дві ворожі ракети влучили по території промислового підприємства, - Кириленко

Обійшлося без жертв. Крім того, росіяни за минулу добу поранили одного мирного мешканця Донеччини.

У Краматорську пізно вночі 9 травня дві ворожі ракети влучили по території промислового підприємства.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Пізно вночі у Краматорську пролунали 2 вибухи – російські ракети впали на території промислового підприємства. На щастя, минулося без жертв”, – написав глава ОВА.

За його даними, на Донецькому напрямку пʼять разів під обстріли потрапляла Курахівська громада: у Кураховому пошкоджено 14 приватних будинків, сім багатоповерхівок, дві адмінбудівлі та промислове підприємство. Вночі зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, а також обстріли Мар'їнки та Максимільянівки.

На Горлівському напрямку одна людина поранена у Бахмуті. Два будинки пошкоджено у Торецьку, ще сім у Соледарській громаді: чотири у Никифорівці і три у Васюківці. Під обстрілами Часів Яр – пошкоджені будинки й нежитлові приміщення.

На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Зарічному Лиманської громади.

Всього за добу росіяни поранили одного жителя Донеччини.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, цієї ночі ППО збила 23 із 25 російських ракет, випущених по українцях у ніч на 9 травня. Запуски відбувалися з Чорного моря та Каспію.

Дві російські ракети влучили по Черкаській області. Минулося без поранених. Вибухова хвиля пошкодила вікна.