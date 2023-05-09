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Фото: Юрій Малашко у Telegram

За минулу добу, 8 травня, російська армія завдала 68 ударів по Запорізькій області, під обстріл потрапили 19 населених пунктів.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

“68 ударів зазнали 19 прифронтових населених пунктів: 65 артобстрілів, 2 удари з РСЗВ та атаку БПЛА”, – поінформував голова ОВА.

Фото: Юрій Малашко у Telegram

За його словами, надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків, автівок та іншого приватного майна, приміщень соціальних установ, комунальних мереж.

“Під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" поранення отримав 15-річний житель Матвіївської громади”, – додав Малашко.

Фото: Юрій Малашко у Telegram

Нагадаємо, 7 травня у Запорізькій області внаслідок російських обстрілів поранено жінку та двох чоловіків.