Частини ракети впали на поле, постраждалих і руйнувань немає.

У Київській області виявили уламки ворожих крилатих ракет.

Про це повідомив у Telegram начальник Головного управління Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов.

“Частини зброї окупантів впали на поле. Потерпілих і руйнування немає. Поліцейські оглядають місце події. Дякуємо ЗСУ за чудову роботу”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Нєбитов додав, що частини ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури. "Але завдяки майстерній роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету".

“Наголошую усім, якщо ви знайшли частини ракет, дронів. Не торкайтесь вибухонебезпечних предметів, повідомте про знахідку спеціальні служби, обмежте доступ до місця падіння уламків”, – зазначив Нєбитов.

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

За даними голови Офісу президента, уламки ракет виявили в декількох районах: Бучанському і Фастівському.

Нагадаємо, вночі 9 травня росіяни здійснили ракетну атаку на Київ з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Напередодні росіяни навмисно задіяли рекордну кількість “Шахедів”, аби виявити і максимально виснажити ППО Києва. Завдяки відмінній роботі ППО ворожі ракети не досягли своїх цілей.