У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Росія вдарила по Одеській області з авіації
Росія вдарила по Одеській області з авіації
У Криму після звільнення можуть скасувати автономію, - Подоляк
У Криму після звільнення можуть скасувати автономію, - Подоляк
ГоловнаСуспільствоВійна

ППО збила 23 із 25 російських ракет, випущених по українцях у ніч на 9 травня

Запуски відбувалися з Чорного моря та Каспію. 

У ніч на 9 травня російська армія випустила проти українців 25 крилатих ракет. Сершу, близько 22 години, вісім ракет "Калібр" спрямували з Чорного моря на східні регіони.

Всі вісім були знищені силами і засобами ППО "Схід". Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Ближче до 4 ранку росіяни запустили 17 ракет повітярного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). ППО командування "Центр" збила 14 із них, ще одну – у зоні відповідальності "Південь". 

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Telegram

"Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України", – повідомив Головком. 

Одніє з цілей ворога цієї ночі знову був Київ. Захисники відбили всі атаки – влучань немає. Уламки ракет впали щонайменше у двох районах: Шевченківському та Голосіївському. На думку начальника КМВА Сергія Попка, це був максимально щільний напад. Напередодні росіяни навмисно задіяли рекордну кількість “Шахедів”, аби виявити і максимально виснажити ППО Києва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies