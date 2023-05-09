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ДБР підозрює двох черкаських правоохоронців у груповому зґвалтуванні сімнадцятирічної дівчини

Затримані свою провину категорично заперечують.

ДБР підозрює двох черкаських правоохоронців у груповому зґвалтуванні сімнадцятирічної дівчини
Фото: Пресслужба ДБР

Держбюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у груповому зґвалтуванні сімнадцятирічної дівчини двом правоохоронцям. Також у цьому злочині підозрюють їх співучасника.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“За попередньою інформацією, троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах. У процесі “відпочинку” до них приєдналася їх знайома дівчина. Вони вживали алкоголь та потім із застуванням фізичної сили зґвалтували дівчину”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затримані свою провину категорично заперечують.

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Правоохоронців та їх спільника підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої особи, що вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України).

Якщо їх провина буде доведена, чоловікам загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

Наразі встановлюються всі обставини правопорушення, проводяться експертизи, допитуються свідки. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим.

Нагадаємо, 25 травня 2020 року внутрішня безпека Нацполіції затримала двох поліцейських із Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні 26-річної жінки. Того ж дня підрозділ розформували, а співробітників відправили на переатестацію.

Сергія Сулиму і Миколу Кузіва затримали після того, як жінка дала свідчення про побиття і зґвалтуваннями правоохоронцями, які доправили її у відділення для дачі пояснень з приводу крадіжок.

26 травня суд заарештував поліцейських. Вони не мають права на заставу. 22 червня їм уточнили підозру - зараз їх підозрюють у зґвалтуванні групою осіб (ст.152 КК) і в катуванні за попередньою змовою групою осіб (ст. 127 КК). Перевищення повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК) зникло з кваліфікації.

Після початку досудового розслідування почали надходити повідомлення про факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділенні поліції. Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції було виведено за штат для подальшої атестації кожного працівника.

За результатами першого етапу службового розслідування в Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 службовців.

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