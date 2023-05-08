Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності

Правоохоронці заочно оголосили про підозру у колабораційній діяльності мешканці Харківської області, котра обійняла керівну посаду у навчальному закладі під час російської окупації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“На тимчасово окупованій території Харківської області 55-річна жінка працювала у незаконно створеному органі влади РФ на посаді “заместителя начальника Боровского территориального управления временной гражданской администрации Изюмского района Харьковской области”, - йдеться у повідомленні.

Пізніше вона перевелась на посаду “и.о. директора государственного бюджетного образовательного учреждения “Боровская общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза В.С. Колесника”.

На цій посаді жінка повідомила вчителям про встановлення стандартів освіти РФ, зокрема про ведення освітнього процесу на російській мові.

Також вона утворила з вчителів шкільну приймальну комісію по вступу майбутніх учнів та провела шкільні навчальні збори з батьками учнів.

Жінка отримала підручники 2022 року випуску російського видавництва, та привезла їх до школи для подальшої видачі учням.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності, жінці загрожують виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, на Харківщині колаборант отримав 13 років тюрми з конфіскацією майна. Прокурори у суді довели, що під час окупації смт Борова місцевий мешканець добровільно зайняв посаду “чергового чергової частини” новоствореного окупантами псевдоправоохоронного органу – “народної поліції”.