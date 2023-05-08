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Росіяни планують виробляти іранські дрони у Білорусі, - ЦНС

"Гомельський радіозавод" вже відвідала робоча група іранських інженерів.

Росіяни планують виробляти іранські дрони у Білорусі, - ЦНС
Фото: Анна Стешенко

Російська Федерація розглядає можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу Shahed у Білорусі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією від білоруського підпілля, "Гомельський радіозавод" вже відвідала робоча група іранських інженерів. Організовували візит російська ФСБ та білоруська КГБ.

Під час поїздки обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе. Як відомо, на базі цього заводу вже проводилась доукомплектація дронів.

"Відповідний розвиток подій вказує на те, що Росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі. Розгортання повноцінного виробництва іранських БПЛА в Білорусі допоможе Росії розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану", - зазначили у ЦНС.

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Нагадаємо, що у ніч на 8 травня росіяни атакували Київщину з північного напрямку дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Усього було застосовано 35 безпілотників, які були знищені.

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