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Окупанти за день п'ять разів обстріляли Чернігівщину

Інформація про пошкодження інфраструктури не надходила.

Окупанти за день п'ять разів обстріляли Чернігівщину
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Північ"

Російські окупаційні війська 8 травня п'ять разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської області.

Про це у Телеграм повідомляє Оперативне командування "Північ".

Обстріли  були зафіксовані:

  • З 08.02 до 09.19 було зафіксовано шість приходів, імовірно, міномет 120 мм, у районі н.п. Леонівка.
  • Також із 10.25 до 11.00 ворог, імовірно зі ствольної артилерії, обстріляв у районі н.п. Мощенка, зафіксовано 12 приходів.
  • З 11.15 до 11.55 зафіксовано 16 приходів, окупанти обстріляли, ймовірно, із САУ в районі н.п. Буда-Воробʼївська.
  • З 12.04 до 12.15 противник обстрілював, імовірно, зі ствольної артилерії в районі н.п. Олександрівка, зафіксовано чотири приходи.
  • Крім цього, з 12.20 до 13.55 зафіксовано 21 прихід, також, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Мощенка.

Інформації про втрати серед мирного населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

Нагадаємо, що у Чернігівській області за минулу добу було 14 обстрілів. Було зафіксовано обстріли із мінометів, пуски ракет із гелікоптерів, керованих авіабомб із літака. 

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