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На півночі та заході України завтра прогнозують заморозки

У Києві без істотних опадів.

В Україні заморозки прогнозують 9 травня у північних та більшості західних областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра в країні мінлива хмарність. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях короткочасні дощі. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

При цьому в середньому вночі температура повітря становитиме +1 +6 градусів, а у північних та більшості західних областей на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5°.

На півдні країни температура вночі буде дещо вищою +4 +9 градусів, а вдень в Україні в середньому +9 +14°, на Закарпатті до +17.

На високогір'ї Карпат очікується невеликий мокрий сніг, температура протягом доби в горах коливатиметься в межах 0-5 градусів. 

У Києві завтра мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі прогнозується +4 +6 градусів, а вдень +11 +13. На поверхні ґрунту в Київській області очікуються заморозки 0-5°.

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