На Луганщині військові знищили російський танк Т-90

На ділянках фронту в межах Луганщини знищені ворожі танки, дві бойові машини піхоти і два склади з боєприпасами.

Про це у Facebook повідомляє Луганська обласна військова адміністрація з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

«У результаті боєзіткнення на Лиманському та Куп’янському напрямках знищено 50 окупантів, 96 зазнали поранень. За минулу добу там знищено два танки, у тому числі новітній Т-90, дві бойові машини піхоти, безпілотник та два склади з боєприпасами», - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог здійснив тут 17 авіаційних нальотів. Відбулося сім боєзіткнень.

Нагадаємо, що у Луганській області за добу противник здійснив 97 обстрілів. Ворог атакував південніше Білогорівки, а саме – поблизу Спірного. Артилерійських та мінометних обстрілів вчергове зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка.