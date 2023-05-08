Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
ГоловнаСуспільствоВійна

На Луганщині військові знищили російський танк Т-90

Ворог здійснив 17 авіаційних нальотів.

На Луганщині військові знищили російський танк Т-90
Сергій Череватий

На ділянках фронту в межах Луганщини знищені ворожі танки, дві бойові машини піхоти і два склади з боєприпасами.

Про це у Facebook повідомляє Луганська обласна військова адміністрація з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

«У результаті боєзіткнення на Лиманському та Куп’янському напрямках знищено 50 окупантів, 96 зазнали поранень. За минулу добу там знищено два танки, у тому числі новітній Т-90, дві бойові машини піхоти, безпілотник та два склади з боєприпасами», - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог здійснив тут 17 авіаційних нальотів. Відбулося сім боєзіткнень.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що у Луганській області за добу противник здійснив 97 обстрілів. Ворог атакував південніше Білогорівки, а саме – поблизу Спірного. Артилерійських та мінометних обстрілів вчергове зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies