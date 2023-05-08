Президентка Єврокомісії завтра, у День Європи приїде до Києва

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн завтра приїде з візитом до Києва.

Політик зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

“У День Європи, 9 травня, президентка фон дер Ляєн відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Зеленським, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ЄС”, − йдеться у повідомленні інституції.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав указ, який зароваджує в Україні святкування Дня Європи 9 травня.

Очільниця Європейської комісії перед цим відвідувала Україну у лютому для участі у саміті Україна-Євросоюз.