У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
ГоловнаСуспільствоВійна

Президентка Єврокомісії завтра, у День Європи приїде до Києва

Урсула фон дер Ляєн підтвердить непохитну підтримку України євроблоком.

Президентка Єврокомісії завтра, у День Європи приїде до Києва
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн завтра приїде з візитом до Києва.

Політик зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

“У День Європи, 9 травня, президентка фон дер Ляєн відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Зеленським, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ЄС”, − йдеться у повідомленні інституції.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав указ, який зароваджує в Україні святкування Дня Європи 9 травня.

Очільниця Європейської комісії перед цим відвідувала Україну у лютому для участі у саміті Україна-Євросоюз.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies