Зеленський став найпопулярнішим українцем у Twitter. Найчастіше він згадував Байдена, – Рух ЧЕСНО

Після повномасштабного російського вторгнення кількість підписників у нього зросла до 7 млн.

Президент Володимир Зеленський став найпопулярнішим українцем в Twitter. Після повномасштабного російського вторгнення кількість підписників на його сторінку зросла до 7 мільйонів людей.

Про це йдеться в дослідженні Руху ЧЕСНО.

До 24 лютого 2022 року Зеленський в Twitter мав трохи більше 390 тисяч підписників.

Тематично більшість дописів на сторінці стосуються зустрічей із міжнародними партнерами, а також угод про допомогу. У перший місяць повномасштабного вторгнення таких дописів було 88%. Щоденні відеозвернення Зеленського дуже рідко розміщувалися в Twitter, на відміну від Telegram або Instagram.

Лідером за кількістю згадок на сторінці Зеленського став президент США Джо Байден – він був позначений 132 рази. Також у топ увійшли президент Франції Еманнуель Макрон та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Комунікація Зеленського в Twitter зосереджується на дипломатії, а не на внутрішній політиці. По суті завдання стоїть донести світу, що підтримка України не згасає. Тому, наприклад, на сторінці часто згадуються міжнародні партнери, і часто ці згадки є ілюстрацією того, з ким ведеться найбільше перемовин”, – зазначає лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Також значно збільшилась кількість дописів іноземними мовами, особливо англійською. Вона становить більше половини від усіх твітів на сторінці. Окрім української, є дописи написані також польською, французькою та іншими мовами.

Найпопулярніші дописи на сторінці Зеленського написані англійською – в топ-20 лише один україномовний допис.

Нагадаємо, на третій день повномасштабної війни міністр цифрової трансформації Михайло Федоров тегнув Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Наступного дня сервіс став доступним для українців.

Хто ще з народних депутатів увійшов у рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України, читайте в дослідженні руху Чесно.