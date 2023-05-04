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Олена Зеленська прибула на церемонію коронації Його Величності Чарльза ІІІ

Перша леді зустрілась із дружиною прем’єр-міністра Великої Британії та відвідала Британську бібліотеку.

Олена Зеленська прибула на церемонію коронації Його Величності Чарльза ІІІ
Фото: EPA

Розпочався візит першої леді України Олени Зеленської до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. 

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України. 

На запрошення дружини прем’єр-міністра Великої Британії Акшати Мурті Олена Зеленська відвідала резиденцію на Даунінг-стріт, 10.  

Перша леді України подякувала Британії за підтримку України, зокрема за організацію Євробачення спільно з українськими партнерами.  

“Неможливість проведення країною-переможцем цього конкурсу має стати ще одним нагадуванням світу про загарбницьку війну Росії проти України”, – наголосила Олена Зеленська.   

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Вона також відзначила Конференцію з питань відбудови України, яка відбудеться в червні поточного року в Лондоні.  

До зустрічі також приєднався голова уряду Великобританії Ріші Сунак. 

“Впевнена, що Конференція значною мірою прискорить практичну реалізацію заходів з відновлення України. Очікуємо конкретних результатів і рішень. На тлі вагомості надання військової допомоги не менш важливим є питання допомоги цивільному населенню. Відбудова лікарень, шкіл. Лікування поранених. Надання психологічної підтримки”, – наголосила перша леді.  

Олена Зеленська передала Акшаті Мурті запрошення на третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня в Києві. Він буде присвячений темі ментального здоров’я.  

Перша леді відзначила, що ця подія посилює роль перших леді та м’якої сили у світі для покращення життя різних країн і народів.  

“Ми навчаємо ваших військових, але насправді це ви навчаєте нас. Ми вчимося в України та українців, як бути такими сильними та стійкими”, – зазначила Акшаті Мурті.  

Пізніше перша леді України та Акшата Мурті разом відвідали Британську бібліотеку - одну з найбільших бібліотек світу з 1,5 млн відвідувань на рік. Вона збирає копії всього, що публікується в країні, включно з друкованими й цифровими виданнями (майже 300 тис. фізичних одиниць і понад 240 тис. цифрових одиниць щороку). Колекція, яка постійно збільшується, містить понад 170 млн примірників, із них 100 тис. – колекція українських рідкісних видань, преси, документів.  

Британська бібліотека з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну організовує численні заходи, присвячені українській культурі та літературі, зокрема всесвітні читання української літератури. Заклад є частиною коаліції культурних і неурядових організацій під керівництвом ALIPH для створення центрів оцифрування в Україні, щоб допомогти бібліотекам та архівам оцифрувати свої колекції. Раніше в Британській бібліотеці відбулася презентація ініційованого першою леді України проекту “Книжки без кордонів”, для якого надруковано 16 тис. книжок українською мовою для дітей, які прибувають до Великої Британії.  

Перша леді ознайомилася з українською колекцією Британської бібліотеки та разом із генеральним директором закладу сером Ролі Кітінгом презентувала у там “Українську книжкову поличку”. Цей проект першої леді із поширення української літератури в бібліотеках світу налічує вже 170 поличок у 37 країнах (близько 44 тис. книжок).  

Також Олена Зеленська та дружина прем’єр-міністра Великої Британії поспілкувалися з українськими дітьми та прочитали уривки із творів сучасного українського письменника Володимира Нікітенка українською та англійською мовами.  

“У таких місцях, як це, наочно бачиш, як книжки уособлюють цілі народи, а бібліотеки здатні буквально поєднати країни”, – наголосила перша леді.

Нагадаємо, у суботу, 6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні о 13:00 за київським часом відбудеться церемонія коронації британського монарха Чарльза III.

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