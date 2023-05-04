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Кличко зустрівся з делегацією бельгійської столиці: Київ отримав від Брюсселя ще одну партію швидких

Рік тому мер Брюсселя вже відвідував українську столицю.

До Києва прибула делегація Брюсселя на чолі з мером міста Філіпом Клозом та передала Києву чергову партію гуманітарної допомоги. Зокрема, карети швидкої допомоги. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

«Сьогодні у столичній мерії зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом та делегацією бельгійської столиці, яка прибула на моє запрошення до Києва. Філіп Клоз передав від столиці Бельгії 2 сучасних карети швидкої допомоги. Вони рятуватимуть здоров’я та життя мирних мешканців Києва, які страждають від постійних масованих атак з боку російських варварів», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що рівно рік тому Філіп Клоз вже відвідував українську столицю, щоб підтримати її жителів. Тоді він теж передав дві машини швидкої допомоги, медикаменти та обладнання.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Також Кличко повідомив, що Брюсель допомагає Києву з реалізацією проєктів відновлення.

«У листопаді минулого року у Брюсселі відбувся Інвестиційний форум Києва. За підсумками форуму низка європейських міст підписали спільну «Декларацію про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва». Сьогодні відбудеться наша онлайн-зустріч з підписантами цього документу та презентація проєктів, в реалізації яких Київ потребує допомоги партнерів. Ми вдячні, що Брюссель не припиняє надавати нам політичну підтримку, а також економічну та гуманітарну допомогу!» - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що мер Києва під час візиту до США зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності посилення військової підтримки України. Також Віталій Кличко в межах Всесвітнього саміту мерів зустрівся з очільниками міст США та інших країн. Обговорювалася їхня участь у відновленні українських громад.

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