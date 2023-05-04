Зеленський прибув до Нідерландів, - ЗМІ

Володимир Зеленський виступить в Нідерландах з промовою під назвою “Немає миру без справедливості для України”.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів, де він матиме розмову з прем'єр-міністром Марком Рютте.

Про це повідомляє видання RTL.

Зазначається, що Зеленський прилетів до Нідерландів зі столиці Фінляндії Гельсінкі, де він провів переговори з лідерами скандинавських країн та Ісландії.

Володимир Зеленський 4 травня виступить з промовою під назвою “Немає миру без справедливості для України”. Також запланована його зустріч з народними депутатами та відвідання Міжнародного кримінального суду.

Раніше повідомлялось, що команда президента Володимира Зеленського може скасувати травневий візит глави держави до Німеччини. У Києві засмучені тим, що інформація про візит стала загальновідомою, тож обмірковують можливість скасування поїздки.