Фінляндія готує 15-й пакет допомоги Україні, буде і 16-ий, - президент Нііністьо

Також Фінляндія підтримує ідею справедливого миру для України.

Фінляндія продовжить підтримку України - держава готує 15-ий пакет допомоги, буде і наступний.

Про це повідомив президент Фінляндії Саулі Нііністьо під зустрічі з Володимиром Зеленським у Гельсінкі.

"15-й пакет допомоги вже готується, і я абсолютно впевнений, що буде й наступний, 16-й", – сказав Нііністьо.

Очільник Фінляндії зауважив, що російське вторгнення в Україну порушило глобальні питання безпеки тих країн і націй, які безпосередньо не пов’язані з війною.

Також Нііністьо зазначив, що його держава підтримує ідею справедливого миру для України

Нагадаємо, 3 травня Президент Володимир Зеленський прибув до Фінляндії. Під зустрічі Саулі Нііністьо зазначив, що його країна не має винищувачів F-16, яких прагне отримати Київ, але є досить старі літаки Hornet. Однак і їх Україна не зможе отримати - найперше тому, що фіни не віддадуть ці літаки до того, як отримають нові F-35. По-друге, Hornet уже списані і майже не придатні.