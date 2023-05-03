Зеленський прибув до Фінляндії (оновлено)

Президент зустрінеться з прем’єр-міністрами Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Гельсінкі.

"Сьогодні Президент України – у Фінляндії",– написав у соцмережі Facebook речник президента України Сергій Никифоров.

Офіційні переговори між Зеленським та президентом Фінляднії Саулі Нійністе стосуватимуться війни в Україні та підтримки України Фінляндією, двосторонніх відносин між двома країнами та глобальної геополітичної ситуації, йдеться на сайті фінського парламенту. Після перемовин президенти проведуть спільну пресконференцію.

У робочому обіді також візьмуть участь прем'єр-міністерка Санна Марін і міністр закордонних справ Пекка Гаавісто. У програмі Зеленського, окрім того, є зустріч зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо.

У другій половині дня Нійністе проведе Північно-український саміт, у якому візьмуть участь прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

“На саміті обговорюватиметься ситуація з агресивною війною Росії в Україні, подальша підтримка України скандинавськими країнами, розвиток відносин України з ЄС і НАТО та ініціатива України щодо справедливого миру”, − зазначено у повідомленні.

Після офіційних обговорень відбудеться спільна пресконференція. Прем’єр-міністри Північних країн також матимуть двосторонні зустрічі з президентом Зеленським.

Нагадаємо, Нійністе та Зеленський востаннє зустрічалися в січні 2023 року, коли президент Фінляндії відвідав Київ.

У березні стало відомо, що Фінляндія надасть Україні три танки Leopard 2. Також фіни проведуть навчання танкових екіпажів ЗСУ.

4 квітня Фінляндія офіційно стала членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО).