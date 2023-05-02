Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування

Верховна Рада України на засіданні 2 травня ухвалила в цілому Закон про службу в органах місцевого самоврядування. За закон в цілому проголосували 263 нардепи.

Про це повідомив один з авторів закону, член профільного комітету, нардеп фракції «Слуга народу» Віталій Безгін.

За його словами, законом передбачено:

Розмежування посад.

Принцип політичної неупередженості.

Створення інституту керівника служби в ОМС.

Переведення на та з держслужби без конкурсу.

Прозорий відбір.

Прозоре та публічне преміювання.

Робота за KPi.

А також запровадження конкурсних засад для службовців органів місцевого самоврядування:

«Порядок конкурсу затверджує відповідна місцева рада. Оголошення про вакансію розміщується на сайті ради та Єдиному порталі вакансій публічної служби. Конкурс складається з перевірки документів, тесту, співбесіди. Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на посаду без конкурсу протягом одного року. Відео із проходження конкурсу переможцем обов'язково оприлюднюється», — написав він.

Також закон передбачає новий порядок нарахування грошового забезпечення: "Мінімальний розмір окладу службовця категорії ІІІ не може бути меншим мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року. Інформація щодо премій з обґрунтуванням оприлюднюється на офіційному сайті відповідної ради".

«Реалізація Закону матиме позитивний вплив на посадових осіб місцевого самоврядування (виборних посадових осіб та службовців місцевого самоврядування), кандидатів на зайняття відповідних посад службовців місцевого самоврядування та працівників патронатної служби, оскільки визначить їх статус, удосконалить конкурсні процедури та процедури проходження служби, зміцнить стабільність служби в органах місцевого самоврядування, а також надасть керівникам служби дієві інструменти прийняття ефективних управлінських рішень», — зазначено у пояснювальній записці.

Як заявив керівник Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України В’ячеслав Негода, реформу децентралізації необхідно продовжувати, не чекаючи завершення великої війни. Для цього разом з нардепами вже напрацьовані законопроєкти щодо посилення місцевого самоврядування.