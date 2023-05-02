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​Верховний Суд визнав незаконним рішення щодо відсторонення Гео Лероса від засідань Ради

Нардеп подякував команді своїх адвокатів і заявив колегам, що вони "скоро побачаться на роботі".

​Верховний Суд визнав незаконним рішення щодо відсторонення Гео Лероса від засідань Ради
Фото: Lb.ua

Верховний Суд визнав незаконним рішення Верховної Ради щодо усунення від засідань виключеного з фракції "Слуга народу" депутата Гео Лероса.

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні я виграв суд у Верховної Ради щодо мого незаконного відсторонення від відвідування пленарних засідань на рік за питання до голови СБУ: "коли агент кремля Єрмак сяде за державну зраду?" – написав він.

Лерос подякував команді своїх адвокатів та присоромив колег, які голосували за його відсторонення.

"Скоро побачимось на роботі!" – додав нардеп.

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Нагадаємо, 23 лютого Рада позбавила Лероса права брати участь у роботі парламенту до кінця засідання. Таке рішення ухвалили за порушення депутатської етики. Така санкція застосована через образливе висловлювання на адресу голови Офісу президента Андрія Єрмака, що пролунало за присутності президента Володимира Зеленського. За даними джерел LB.ua серед депутатів, це відбулося 7 лютого.

Це – не перший інцидент із Леросом. У листопаді 2021 року під час виступу він звернувся до президента і сказав, що "не боїться сказати правду" і назвав президента "зрадником", після чого показав середній палець у бік, де сиділи Зеленський і Єрмак. 

У відповідь на це фракція "Слуга народу" звернулася до регламентного комітету Ради з проханням дати оцінку і відреагувати на слова Лероса. Комітет рекомендував позбавити нардепа права брати участь у п'ятьох пленарних засіданнях.

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