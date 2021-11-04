"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
У Раду внесли подання про призначення чотирьох міністрів
У Раду внесли подання про призначення чотирьох міністрів
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний
Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
Безпековий екватор Зеленського
Безпековий екватор Зеленського
ГоловнаПолітика

"Слуга народу" просить регламентний комітет дати оцінку "образам і непристойним жестам" Лероса на адресу Зеленського

Нардеп назвав президента "зрадником" і показав йому непристойний жест під час виступу у Верховній Раді. 

Фракція "Слуга народу" звернулася до регламентного комітету Верховної Ради з проханням дати оцінку і відреагувати на слова позафракційного нардепа Гео Лероса під час виступу в парламенті.

Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

"Під час призначення Олексія Резнікова на посаду Міністра оборони Гео Лерос вдався до публічних образ і непристойних жестів на адресу Президента України. Така поведінка є неприпустимою у сесійній залі парламенту", – зазначила Палійчук у Telegram.

Під час виступу Лерос звернувся до президента і сказав, що "не боїться сказати правду" і назвав президента "зрадником", після чого показав Зеленському середній палець. Спікер парламенту Руслан Стефанчук попросив вимкнути йому мікрофон.

Нардепка Марія Мезенцева зазначила, що така поведінка дискредитує парламент перед міжнародними партнерами, коли в межах розгляду питань по темі дають субʼєктивні оцінки іншим політикам і хамлять. 

Лерос і раніше був відомий своїми критичними і різкими висловлюваннями на адресу президента. Він потрапив у парламент за номером 23 у списку партії "Слуга народу", у 2020 році був виключений зі складу однойменної фракції.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також