"Слуга народу" просить регламентний комітет дати оцінку "образам і непристойним жестам" Лероса на адресу Зеленського

Нардеп назвав президента "зрадником" і показав йому непристойний жест під час виступу у Верховній Раді.

Фракція "Слуга народу" звернулася до регламентного комітету Верховної Ради з проханням дати оцінку і відреагувати на слова позафракційного нардепа Гео Лероса під час виступу в парламенті.

Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

"Під час призначення Олексія Резнікова на посаду Міністра оборони Гео Лерос вдався до публічних образ і непристойних жестів на адресу Президента України. Така поведінка є неприпустимою у сесійній залі парламенту", – зазначила Палійчук у Telegram.

Під час виступу Лерос звернувся до президента і сказав, що "не боїться сказати правду" і назвав президента "зрадником", після чого показав Зеленському середній палець. Спікер парламенту Руслан Стефанчук попросив вимкнути йому мікрофон.

Нардепка Марія Мезенцева зазначила, що така поведінка дискредитує парламент перед міжнародними партнерами, коли в межах розгляду питань по темі дають субʼєктивні оцінки іншим політикам і хамлять.

Лерос і раніше був відомий своїми критичними і різкими висловлюваннями на адресу президента. Він потрапив у парламент за номером 23 у списку партії "Слуга народу", у 2020 році був виключений зі складу однойменної фракції.