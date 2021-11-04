Безпековий екватор Зеленського
Безпековий екватор Зеленського
Стало відоме ім’я військового, який загинув сьогодні біля Павлополя
Стало відоме ім’я військового, який загинув сьогодні біля Павлополя
У Раду внесли подання про призначення чотирьох міністрів
У Раду внесли подання про призначення чотирьох міністрів
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
ГоловнаПолітика

Железняк про порядок денний Ради: "Спрогнозувати, до котрої ми сьогодні працюємо, відверто ніхто не зможе"

Депутати мають заслухати президента, розглянути кадрові питання і ухвалити законопроєкт про гроші на кисневі станції в лікарнях. 

Железняк про порядок денний Ради: "Спрогнозувати, до котрої ми сьогодні працюємо, відверто ніхто не зможе"
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада сьогодні має заслухати виступ президента, розглянути кадрові питання Кабміну та ухвалити законопроєкт про виділення коштів на встановлення в лікарнях кисневих станцій.

Скільки часу триватиме засідання – невідомо, повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає кореспондент LB.ua. 

"Що стосується порядку денного, то є два варіанти. Перший, я думаю, наполягають "Слуги народу". Вони хочуть продовжити порядок розгляду до питання кисневих станцій – законопроєкт 5460. Це законопроєкт Інни Совсун від "Голосу". Ми разом з колегами з "Європейської солідарності" і з іншими фракціями, в принципі, всі фракції підписалися за позачергове засідання, вчора відбувся комітет, думаю, що сьогодні вже закон, можна говорити, готовий до розгляду", – зазначив він.

Цей законопроєкт внесений до порядку денного чергового засідання, але водночас спікер парламенту Руслан Стефанчук уже підписав розпорядження про скликання позачергового засідання на 4 листопада, одразу після закінчення чергового.

Железняк також додав, що коаліція збирається розглянути питання ратифікацій, а серед них є законопроєкт про кредитування фермерів на покупку землі, до якого внесено близько 500 правок.

"Спрогнозувати, до котрої ми сьогодні працюємо, відверто ніхто не зможе", – зазначив нардеп. 

Нагадаємо, сьогодні нардепи мають призначити чотирьох нових міністрів. Ірина Верещук повинна стати міністром з питань ренітеграції тимчасово окупованих територій, Олексій Резніков – міністром оборони, Павло Рябікін – очільником Мінстратегпрому, а Юлія Свириденко – першим віцепремʼєром – міністром економіки. Докладно читайте в матеріалі "Міністропад. Володимир Зеленський перетрусив Кабмін"

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також