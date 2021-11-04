Депутати мають заслухати президента, розглянути кадрові питання і ухвалити законопроєкт про гроші на кисневі станції в лікарнях.

Верховна Рада сьогодні має заслухати виступ президента, розглянути кадрові питання Кабміну та ухвалити законопроєкт про виділення коштів на встановлення в лікарнях кисневих станцій.

Скільки часу триватиме засідання – невідомо, повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає кореспондент LB.ua.

"Що стосується порядку денного, то є два варіанти. Перший, я думаю, наполягають "Слуги народу". Вони хочуть продовжити порядок розгляду до питання кисневих станцій – законопроєкт 5460. Це законопроєкт Інни Совсун від "Голосу". Ми разом з колегами з "Європейської солідарності" і з іншими фракціями, в принципі, всі фракції підписалися за позачергове засідання, вчора відбувся комітет, думаю, що сьогодні вже закон, можна говорити, готовий до розгляду", – зазначив він.

Цей законопроєкт внесений до порядку денного чергового засідання, але водночас спікер парламенту Руслан Стефанчук уже підписав розпорядження про скликання позачергового засідання на 4 листопада, одразу після закінчення чергового.

Железняк також додав, що коаліція збирається розглянути питання ратифікацій, а серед них є законопроєкт про кредитування фермерів на покупку землі, до якого внесено близько 500 правок.

"Спрогнозувати, до котрої ми сьогодні працюємо, відверто ніхто не зможе", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, сьогодні нардепи мають призначити чотирьох нових міністрів. Ірина Верещук повинна стати міністром з питань ренітеграції тимчасово окупованих територій, Олексій Резніков – міністром оборони, Павло Рябікін – очільником Мінстратегпрому, а Юлія Свириденко – першим віцепремʼєром – міністром економіки. Докладно читайте в матеріалі "Міністропад. Володимир Зеленський перетрусив Кабмін".