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Кабмін призначив в.о. міністра захисту навколишнього середовища

Руслан Стрілець може стати повноцінним наступником Абрамовського.

Кабмін призначив в.о. міністра захисту навколишнього середовища
Руслан Стрілець
Фото: скрін трансляції

Кабінет міністрів призначив Руслана Стрільця виконувачем обов'язків міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України.

Кадрове рішення ухвалено після звільнення з посади Романа Абрамовського.

"Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України на Руслана Стрільця", - повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Верховна Рада сьогодні звільнила міністра екології Романа Абрамовського. "За" проголосували 322 народні обранці.

Раніше голова фракції "Слуга народу" заявляв, що наступником звільненого міністра охорони довкілля Романа Абрамовського поки що буде його заступник Руслан Стрілець в якості тимчасового в.о. Потім питання повноцінного керівника міністерства винесуть на розгляд депутатів у зал.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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