«Батьківщина» закликає голосувати «проти» законопроєкту №5600. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради.

«Сьогодні знаковий день у парламенті, тому що по антиконституційній процедурі поставили на голосування законопроєкт 5600, який говорить про збільшення податків під час енергетичної кризи і ковіду, про надання податковій адміністрації драконівських додаткових можливостей для того, щоб знищувати бізнес без будь-яких перешкод. І це робиться в той час, коли весь світ проводить діаметрально іншу політику», – обурилася лідер «Батьківщини».

Вона нагадала, що комюніке Єврокомісії дозволяє під час кризи для держав-членів ЄС знижувати податки та зменшувати ставки оподаткування, в Україні влада, за її словами, продавлює законопроєкт 5600, який «губить вітчизняну економіку, збільшує податки, створює перешкоди для розвитку фермерства і перетворює податкову в «терористичний орган».

«Якщо ви хочете взяти податки з великих корпорацій, то візьміть, а не беріть у них хабарі. Для цього є законодавство, щоб з будь-якого підприємства взяти законні податки. А в законопроєкті №5600 передбачається введення другого податку на землю для власників паїв, завдяки якому влада буде зганяти наших аграріїв зі своєї землі та примушувати її продавати. Адже такі податки власники паїв не потягнуть», – наголосила Юлія Тимошенко.

За її словами, особливо цинічним є те, що вказаний законопроєкт буде продавлюватися за процедурою, яка не дозволить свідомим депутатам боротися проти нього – не будуть оголошуватися правки до документа.

«Я прошу мобілізуватися всіх депутатів, у яких залишилось хоч трохи здорового глузду в голові й України в серці, голосуйте проти 5600. Подумайте про підприємців і народ», – закликала Юлія Тимошенко.